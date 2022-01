LA TRUFFA DELLE FALSE OFFERTE DI LAVORO (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In questo articolo vi parleremo di un raggiro davvero ben studiato. Quando ci offrono il LAVORO dei nostri sogni è molto difficile pensare a un imbroglio, eppure accade. Lo storia di tanti candidati che finiscono tutti in una trappola. Si tratta di una falsa offerta di LAVORO costruita in modo magistrale per rubare dati personali e denaro. La prima fase della piano dei TRUFFAtori è quella di ottenere tutti i dati dei possibili candidati. Tramite una ricerca compiuta sui social vengono selezionate le vittime più esposte, ovvero quelle che parlano molto di sè stesse e che offrono dati personali pubblici come età, luogo di residenza, studi, competenze, posizione lavorativa ricercata, abitudini, passioni, obiettivi … La fase due è quella di rubare l’identità di un responsabile famoso di una società che potrebbe essere il sogno ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In questo articolo vi parleremo di un raggiro davvero ben studiato. Quando ci offrono ildei nostri sogni è molto difficile pensare a un imbroglio, eppure accade. Lo storia di tanti candidati che finiscono tutti in una trappola. Si tratta di una falsa offerta dicostruita in modo magistrale per rubare dati personali e denaro. La prima fase della piano deitori è quella di ottenere tutti i dati dei possibili candidati. Tramite una ricerca compiuta sui social vengono selezionate le vittime più esposte, ovvero quelle che parlano molto di sè stesse e che offrono dati personali pubblici come età, luogo di residenza, studi, competenze, posizione lavorativa ricercata, abitudini, passioni, obiettivi … La fase due è quella di rubare l’identità di un responsabile famoso di una società che potrebbe essere il sogno ...

