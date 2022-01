La sua dieta, con fiocchi d'avena e curry, è quella Royal più ricercata al mondo. Ma gli esperti avvertono, richiede una determinazione di ferro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Kate Middleton compie 40 anni guarda le foto La ricerca effettuata dagli esperti di BarBend – sito newyorkese specializzato in fitness, benessere e salute – ha rivelato che i segreti dietetici di Kate Middleton sono i più ricercati su Google, con ben 4600 click al mese e 55mila generati all’anno in tutto il mondo. Ma, dicono gli esperti, la dieta della duchessa non è facile da seguire con costanza e richiede grandi sforzi nell’organizzazione quotidiana. Anche se la duchessa si concede occasionalmente anche qualche peccatuccio… La ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Kate Middleton compie 40 anni guarda le foto La ricerca effettuata daglidi BarBend – sito newyorkese specializzato in fitness, benessere e salute – ha rivelato che i segreti dietetici di Kate Middleton sono i più ricercati su Google, con ben 4600 click al mese e 55mila generati all’anno in tutto il. Ma, dicono gli, ladella duchessa non è facile da seguire con costanza egrandi sforzi nell’organizzazione quotidiana. Anche se la duchessa si concede occasionalmente anche qualche peccatuccio… La ...

