La strategia politica e gli obiettivi della presidenza francese del Consiglio dell’Ue (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ?In diretta dalla plenaria di Strasburgo? ?? ?? Presentazione del programma di attività della presidenza francese con il Presidente @EmmanuelMacron https://t.co/Hi11NyLoxn — Parlamento europeo (@Europarl IT) January 19, 2022 «La costruzione europea si basa su tre promesse, quelle di democrazia, progresso e pace. Questo momento storico che stiamo vivendo sta scuotendo queste tre promesse». Lo ha detto Emmanuel Macron parlando al Parlamento europeo. Il capo dell’Eliseo ha parlato di fronte alla plenaria di Strasburgo dopo l’introduzione dei lavori da parte della neopresidente Roberta Metsola. Macron ha delineato obiettivi e strategie del semestre francese alla presidenza del Consiglio dell’Unione europea. «La presidenza ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ?In diretta dalla plenaria di Strasburgo? ?? ?? Presentazione del programma di attivitàcon il Presidente @EmmanuelMacron https://t.co/Hi11NyLoxn — Parlamento europeo (@Europarl IT) January 19, 2022 «La costruzione europea si basa su tre promesse, quelle di democrazia, progresso e pace. Questo momento storico che stiamo vivendo sta scuotendo queste tre promesse». Lo ha detto Emmanuel Macron parlando al Parlamento europeo. Il capo dell’Eliseo ha parlato di fronte alla plenaria di Strasburgo dopo l’introduzione dei lavori da parteneopresidente Roberta Metsola. Macron ha delineatoe strategie del semestrealladeldell’Unione europea. «La...

