La strategia, anzi la strage, del cinema occidentale in Cina (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il governo cinese sembra temere il cinema occidentale e il suo soft power. Per frenare l’influenza delle produzioni cinematografiche nel Paese, le autorità hanno bloccato l’uscita nelle sale di tutti i film Marvel della Disney l’anno scorso, tra molti altri, per lasciare più spazio alle produzioni nazionali. Nonostante i migliori sforzi del colosso cinematografico per avere l’approvazione dei funzionari cinesi, i film Marvel sono stati bloccati per rappresentazioni dei personaggi o preoccupazioni sui commenti fatti da registi, registi o attori nei film. Shawn Robbins, analista capo di Boxoffice Pro, ha spiegato a Axios China che “i film Marvel sono in genere molto redditizi lì, ma gli aspetti politici nel bloccare quei film hanno avuto la precedenza per il governo cinese rispetto all’impatto economico positivo che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il governo cinese sembra temere ile il suo soft power. Per frenare l’influenza delle produzionitografiche nel Paese, le autorità hanno bloccato l’uscita nelle sale di tutti i film Marvel della Disney l’anno scorso, tra molti altri, per lasciare più spazio alle produzioni nazionali. Nonostante i migliori sforzi del colossotografico per avere l’approvazione dei funzionari cinesi, i film Marvel sono stati bloccati per rappresentazioni dei personaggi o preoccupazioni sui commenti fatti da registi, registi o attori nei film. Shawn Robbins, analista capo di Boxoffice Pro, ha spiegato a Axios China che “i film Marvel sono in genere molto redditizi lì, ma gli aspetti politici nel bloccare quei film hanno avuto la precedenza per il governo cinese rispetto all’impatto economico positivo che ...

