La spunta FdI sui vaccinati con Sputnik che non possono venire in Italia | approvato l’ordine del giorno

"Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione dell'ordine del giorno di Fratelli d'Italia al decreto Green pass. Che impegna il governo a risolvere con urgenza il tema dell'ingresso in Italia dei cittadini vaccinati con Sputnik". Lucia Albano, deputata marchigiana di Fdi e Emanuele Prisco, coordinatore regionale di Fdi per le Marche si esprimono su una limitazione assurda. Infatti "al momento – aggiungono gli esponenti di Fdi – le persone straniere vaccinate con Sputnik non possono ottenere il Green Pass necessario per circolare in Italia. In quanto si sono immunizzati con un siero non ancora approvato dell'Ema".

