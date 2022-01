La Salernitana fa sul serio per Diego Costa: c’è l’offerta di Sabatini! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Salernitana targata Danilo Iervolino pensa in grande. Dopo aver portato nella scuderia granata il ds Walter Sabatini, il club campano sembrerebbe interessato a chiudere un colpo di mercato. Il profilo sulla lista del direttore sportivo ex Roma è Diego Costa, attualmente svincolato. Diego Costa, Salernitana, Sabatini (Photo by HEULER ANDREY/AFP via Getty Images)L’attaccante, dopo la vincente parentesi brasiliana, ha recentemente rescisso il proprio contratto con l’Atletico Mineiro. L’obiettivo di Sabatini, stando alle parole di Nicolò Schira, sembra quello di ripetere un colpo in stile Ribery. Al giocatore è stato infatti offerto un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di salvezza. POTREBBE INTERESSARTI: Pastorello nella sede del club inglese: il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Latargata Danilo Iervolino pensa in grande. Dopo aver portato nella scuderia granata il ds Walter Sabatini, il club campano sembrerebbe interessato a chiudere un colpo di mercato. Il profilo sulla lista del direttore sportivo ex Roma è, attualmente svincolato., Sabatini (Photo by HEULER ANDREY/AFP via Getty Images)L’attaccante, dopo la vincente parentesi brasiliana, ha recentemente rescisso il proprio contratto con l’Atletico Mineiro. L’obiettivo di Sabatini, stando alle parole di Nicolò Schira, sembra quello di ripetere un colpo in stile Ribery. Al giocatore è stato infatti offerto un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di salvezza. POTREBBE INTERESSARTI: Pastorello nella sede del club inglese: il ...

