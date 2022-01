La Salernitana come il Napoli, sconfitta a tavolino con sentenza copia e incolla (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le motivazioni in ostinato gergo giurisprudenziale che il Giudice Sportivo ha scritto per giustificare la sconfitta a tavolino della Salernitana sono un editoriale sul calcio italiano. Basta tradurle e contestualizzarle, ma dentro c’è tutto: distacco dalla realtà, negazione del passato, traballante “pugnodurismo”, masochismo legale, ostinazione patologica. Il motivo per cui i giornali sportivi non traboccano di stupore è che, ovviamente, Udinese-Salernitana non è Juventus-Napoli. Per cui la reiterazione, quasi in copia-incolla, dello stesso schema illogico che portò prima alla sconfitta a tavolino del Napoli e poi alla ripetizione della partita dopo tre gradi di giudizio, passa per lo più inosservato. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le motivazioni in ostinato gergo giurisprudenziale che il Giudice Sportivo ha scritto per giustificare ladellasono un editoriale sul calcio italiano. Basta tradurle e contestualizzarle, ma dentro c’è tutto: distacco dalla realtà, negazione del passato, traballante “pugnodurismo”, masochismo legale, ostinazione patologica. Il motivo per cui i giornali sportivi non traboccano di stupore è che, ovviamente, Udinese-non è Juventus-. Per cui la reiterazione, quasi in, dello stesso schema illogico che portò prima alladele poi alla ripetizione della partita dopo tre gradi di giudizio, passa per lo più inosservato. ...

Advertising

CB_Ignoranza : UFFICIALE: Nani è un nuovo giocatore del Venezia, come riportato da @FabrizioRomano. Immaginate se qualche anno fa… - napolista : La Salernitana come il Napoli, sconfitta a tavolino con sentenza copia e incolla Il Giudice Sportivo è rimasto ai… - sa_ambro : RT @glmdj: Udinese-Salernitana: 3-0 a tavolino per i friulani più 1 punto di penalizzazione per i campani a causa del forte sospetto che “l… - Rougenoir1978 : @RaffaelloComes @salamalekumismo Sarei cmq d’accordo nel prenderlo, eh, anche Kjaer non sai come torna, ma se non a… - pallonatefaccia : Viene da chiedersi se le riforme da effettuare non dovrebbero essere altri, come ad esempio evitare casi come quell… -