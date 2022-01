La risposta di Milano alla pandemia parte dalla Fashion Week (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Termina la prima Milano Fashion Week del 2022, la quarta edizione dall’inizio della pandemia e la prima dalla diffusione della variante Omicron. Realizzarla in questo particolare momento storico è stata una prova di grande determinazione e coraggio da parte di tutti, dalla Camera nazionale della moda che ha collaborato strettamente con Ats Milano città metropolitana per rafforzare al massimo le misure di sicurezza, agli addetti ai lavori, fino agli ospiti e ai buyer. Una prova di serietà nei confronti di una città che deve riuscire a trovare una nuova forma di convivenza tra virus ed economia, tra sicurezza sanitaria e lavoro, che non sia più penalizzante per nessuno. La scuola, il commercio, le attività produttive e gli eventi più importanti di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Termina la primadel 2022, la quarta edizione dall’inizio dellae la prima ddiffusione della variante Omicron. Realizzarla in questo particolare momento storico è stata una prova di grande determinazione e coraggio dadi tutti, dCamera nazionale della moda che ha collaborato strettamente con Atscittà metropolitana per rafforzare al massimo le misure di sicurezza, agli addetti ai lavori, fino agli ospiti e ai buyer. Una prova di serietà nei confronti di una città che deve riuscire a trovare una nuova forma di convivenza tra virus ed economia, tra sicurezza sanitaria e lavoro, che non sia più penalizzante per nessuno. La scuola, il commercio, le attività produttive e gli eventi più importanti di ...

Advertising

annjosiah : RT @RtVecchio: La risposta è: 15mila persone in piazza Duomo per il mini live. Il Volo. Milano. #IlVolovers #InstoreTour #IlVolo #10Years… - ffais_91 : RT @GuarroPas: Storia simpatica in storia triste: Chiude la libreria dello Sport a Milano. Esauriti tutti i libri della sezione Inter, ne… - MattiaManicone4 : RT @GuarroPas: Storia simpatica in storia triste: Chiude la libreria dello Sport a Milano. Esauriti tutti i libri della sezione Inter, ne… - 96Arno : @PosteSpedizioni Salve, Vorrei capire tutta questa problematica di comunicare con voi vorrei delle risposte serie!!… - corobi : @Gis_Gilbert Oggi entrando in trattoria (a Milano) ci hanno chiesto se avevamo il green pass. Alla nostra risposta… -