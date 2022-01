La risposta di Drusilla Foer che fulmina Pillon

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questione di etichette. Quando si parla di certi argomenti, dalla Lega si vuole evitare che una determinata connotazione venga utilizzata per definire un atteggiamento o un fenomeno. Poi, però, quando c’è da fare propaganda ecco che il vocabolario del Carroccio si arricchisce di medagliette da portare sul petto. L’ultima polemica portata avanti, ça va sans dire, dal più prode dei senatori che “difendono la famiglia e le radici cristiane” (e altri concetti per ottenere like su Facebook) riguarda le co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo. E ora è arrivata laperfetta dia Simone, laperfetta dopo le polemiche del leghista Il senatore della Lega, all’indomani dell’ufficializzazione dei ...

Stiamo nello specifico parlando diFoer, Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini, Maria Chiara ...la Rai a tali parole? In realtà al momento non sembrerebbe essere arrivata ancora alcuna. ..."Grazie Ama, ci sarò", è stata lain video della Pausini. "I tuoi fiori sono arrivati e ... C'è ancheFoerDrusilla ha risposto: “Io ero a una visita guidata di palazzo Medici Riccardi fatta da un mio amico storico dell'arte molto bravo e avevo messo il cellulare abbassato. Poi io me ne sono scordato. Dopo ...Ieri sera è andato in onda “Parola di Dru”, l’appuntamento settimanale di madame Drusilla Foer all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio ...