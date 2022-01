La regina Elisabetta costretta ad abbattere gli amatissimi cigni: l’influenza aviaria non li ha risparmiati (Di mercoledì 19 gennaio 2022) l’influenza aviaria ha raggiunto anche i cigni della regina Elisabetta a Windsor, costringendo i veterinari ad abbattere 26 animali sul Tamigi a Windsor nel tentativo di fermare la diffusione della malattia. A riportarlo è il Daily Express: l’allarme è stato lanciato dai funzionari del Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (Defra) dopo che sei uccelli morti sono stati estratti dal fiume all’inizio di questo mese. L’abbattimento è avvenuto presso il centro di salvataggio Swan Lifeline, non lontano dal castello dove Sua Maestà ha risieduto per la stragrande maggioranza del tempo durante la pandemia di Covid ancora in corso. Wendy Hermon, di Swan Support – centro di soccorso per uccelli malati e feriti che vivono nella valle del Tamigi – ha definito queste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha raggiunto anche idellaa Windsor, costringendo i veterinari ad26 animali sul Tamigi a Windsor nel tentativo di fermare la diffusione della malattia. A riportarlo è il Daily Express: l’allarme è stato lanciato dai funzionari del Dipartimento per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali (Defra) dopo che sei uccelli morti sono stati estratti dal fiume all’inizio di questo mese. L’abbattimento è avvenuto presso il centro di salvataggio Swan Lifeline, non lontano dal castello dove Sua Maestà ha risieduto per la stragrande maggioranza del tempo durante la pandemia di Covid ancora in corso. Wendy Hermon, di Swan Support – centro di soccorso per uccelli malati e feriti che vivono nella valle del Tamigi – ha definito queste ...

