“La ragazza del futuro” | la tracklist dell’album di Cremonini e il singolo

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Disponibile ladel nuovo attesissimo album in uscita il prossimo 25 febbraio. In radio e digitale ilmanifesto del disco MILANO – Il nuovodi Cesare, “Ladel”, è disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali (https://rdf.lnk.to/Nun8qIgp) e in radio. Il brano è il manifesto del nuovo attesissimo album “Ladel”, di cui è stata rivelata laoggi e in uscita il 25 febbraio 2022 (già in pre-order per Virgin Records/Universal Music Italia). “Ladel” è un dialogo sognante e immaginifico tra Cesare e il, tra il suo tempo e quello delle nuove generazioni, interpretato da una ...

Scatta la mezzanotte di mercoledì 19 gennaio ed è tempo di nuovi singoli per la musica italiana. Arriva su tutte le piattaforme digitali e in radio, " La ragazza del futuro ", nuovo brano di Cesare Cremonini , nonché title track del disco che verrà rilasciato a breve. Il pezzo, scritto dallo stesso cantautore bolognese con Alessandro Magnanini e Davide ... Cesare Cremonini ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo intitolato La ragazza del futuro, scopriamo il testo e il significato ...