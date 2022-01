La prima foto di Sofia Vergara nei panni di Griselda sconvolge i fan di Modern Family (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sofia Vergara nei panni di Griselda? Fino a questo momento non avevamo ancora messo a fuoco il volto della protagonista di Modern Family nei panni della boss della cocaina ma a chiarire le idee dei fan è arrivata la prima foto dal set. L’attrice debutta con il suo look nei panni della boss della droga colombiana Griselda Blanco, alias La Madrina o Vedova Nera, nella prima foto divulgata da Netflix. Dietro la mini serie in uscita sulla piattaforma c’è il team creativo di Narcos mentre Sofia Vergara sarà anche produttore esecutivo dei sei episodi da 50 minuti che racconteranno la storia della donna diventata una delle narcotrafficanti ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022)neidi? Fino a questo momento non avevamo ancora messo a fuoco il volto della protagonista dineidella boss della cocaina ma a chiarire le idee dei fan è arrivata ladal set. L’attrice debutta con il suo look neidella boss della droga colombianaBlanco, alias La Madrina o Vedova Nera, nelladivulgata da Netflix. Dietro la mini serie in uscita sulla piattaforma c’è il team creativo di Narcos mentresarà anche produttore esecutivo dei sei episodi da 50 minuti che racconteranno la storia della donna diventata una delle narcotrafficanti ...

