La Premier League pronta a modificare le regole per il rinvio dei match

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo quanto riporta The Athletic, lasarebbeleper ildelle partite. Dopo il prossimo turno di campionato, i club si riuniranno per discuterne dopo decine dirinviati (più di 20) nelle scorse settimane. Lein vigore fino ad oggi impongono di rinviare le partite se una delle due squadre non ha 13 giocatori disponibili più un portiere (inclusi giocatori Under 21 esperti). Non esiste un tetto massimo di positivi superato il quale si può decidere di spostare un. Per ogni situazione si decide al momento, cosa che alimenta le polemiche. Ecco perché si starebbe pensando ad un cambiamento. L'articolo ilNapolista.

