La moda celebra il Capodanno Cinese; l’anno ruggente della Tigre

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Life&People.it Ildel 2022 si avvicina e le grandi case didecidono di omaggiarecon delle campagne e delle collezioni tutte a tema orientale. L’1 Febbraio si festeggerà l’inizio di un nuovo percorso all’insegna del glamour e ricco di buoni propositi. Capsule collection e collaborazioni esclusive sfruttano la simbologia tradizionaleper decorare capi unici, tra abbigliamento e accessori in edizione limitata, attraverso stampe e decorazioni. Sono tanti i progetticoinvolti in questa incredibile iniziativa, così come quelli a sfondo sociale e solidale. Prada dedica la sua campagna Action in the Year of the Tiger alla tuteladell’Amur in via di ...