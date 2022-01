La microbiologa Palamara | «Il virus ci raggiungerà tutti Dobbiamo proteggerci | lo facciano anche i guariti»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Anna Teresa, responsabile del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità: «Scontiamo le infezioni delle scorse settimane. La crescita di Omicron è stata fulminea e sta per soppiantare Delta»

Corriere della Sera

Secondo l'esperta Palamara quasi tutta la popolazione verrà a contato con il Covid: la sfida è quella di attenuare i rischi per fragili e strutture sanitarie. La microbiologa Anna Teresa Palamara, responsabile del dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, ha evidenziato l'avanzare rapido della diffusione della variante Omicron e ...