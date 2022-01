La Metsola subentra a Sassoli “Ora si lavori al salario minimo” Per l’eurodeputata M5S Ferrara i sovranisti sbagliano se credono che ci sarà spazio per tesi anti-abortiste

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Guardiamo al futuro. Certo, è un bel segnale il fatto che tra le tre candidate alla successione di Davidtutte e tre fossero donne, è un segno di controtendenza rispetto a quanto avviene in Italia”. PerM5S Laurac’è da essere ottimisti dopo l’elezione alla presidenza del Parlamento europeo di Roberta(leggi l’articolo), nonostante il suo passato daabortista: “Isidi grosso se pensano che appoggerà le loro idee velate da razzismo ed egoismo che tanto hanno danneggiato finora l’Italia”, spiega ancoraitaliana. Crede dunque che riuscirà a raccogliere la pesante eredità lasciata da David? Dobbiamo. Il Parlamento europeo, e quindi la casa della ...

Advertising

SettenewsWeb : E’ Roberta Metsola, 43 anni, nata a Malta, avvocato, il nuovo presidente del Parlamento europeo, che subentra a Dav… -

Ultime Notizie dalla rete : Metsola subentra

...in Europa arriva nel 2013 quandoa Simon Busuttil, dimessosi dall'incarico dopo aver assunto quello di parlamentare maltese. Quindi la doppia rielezione in Europa nel 2014 e 2019 ....L'11 gennaio 2022come Presidente del Parlamento europeo ad interim dopo la scomparsa di David Sassoli.ha quasi sempre votato in linea con le indicazioni del suo gruppo, sostenendo ...Roberta Metsola, maltese 43enne, è la terza donna a guidare l’europarlamento, dopo Simone Veil e Nicole Fontaine ...Quali sono le posizioni della politica maltese sull'aborto che hanno fatto molto discutere, chi è il marito dell'avvocata e quanti figli hanno.