La frase sulla candela che «può sfidare e definire l’oscurità» non è di Anna Frank

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il 7 gennaio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una presunta dichiarazione di, giovane deceduta nel 1945 in un campo di concentramento nazista. L’autrice del noto Diario avrebbe detto: «Guarda come una singolapuo’». Si tratta di una citazione da tempo circolante in Rete e attribuita ad, che non trova però conferma in nessuna fonte ufficiale. Contattato dai colleghi di Snopes, un portavoce dell’AnneFonds – fondazione nata nel 1963 da Otto, padre della giovane, deceduto nel 1980 – ha smentito che la citazione dellaè di, precisando che non esistono prove ...