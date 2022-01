La Coppa Italia della Libertas Altro rinvio, oggi non si gioca (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il problema nasce dal fatto che, a causa dei vari rinvii dovuti ai contagi da Covid-19, la definizione della classifica è monca Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il problema nasce dal fatto che, a causa dei vari rinvii dovuti ai contagi da Covid-19, la definizioneclassifica è monca

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - juventusfc : Nove precedenti in Coppa Italia tra Juve e Samp. Su @JuventusTV un tuffo nel passato ?? #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveSamp - AntoVitiello : Quarti di finale di Coppa Italia: il 9 febbraio sarà Milan-Lazio a San Siro - eisonogiuu : oggi ci giochiamo la coppa Italia e voi dormite? - gianluca_masi : @FMonderna Non dimentichiamoci che quando abbiamo vinto LA Coppa Italia, ci stava buttando fuori il Siena e ci siam… -