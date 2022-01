La casa di Barbara D’Urso: il ‘dettaglio’ che attira subito l’attenzione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nella casa di Barbara D’Urso un ‘dettaglio’ attira subito l’attenzione dei fan: ecco di che cosa si tratta La conduttrice è senza ombra di dubbio un volto noto della televisione italiana. Molti seguono le sue trasmissioni e conoscono le tappe della sua carriera, ma pochi invece sanno dove abita e soprattutto com’è l’abitazione della presentatrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nelladiundei fan: ecco di che cosa si tratta La conduttrice è senza ombra di dubbio un volto noto della televisione italiana. Molti seguono le sue trasmissioni e conoscono le tappe della sua carriera, ma pochi invece sanno dove abita e soprattutto com’è l’abitazione della presentatrice L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Deanna_TK : RT @RadioBullets: Una mamma che non può lavorare. Un marito scomparso. Cinque figli piccoli tra cui una bambina che potrebbe essere il prez… - RadioBullets : Una mamma che non può lavorare. Un marito scomparso. Cinque figli piccoli tra cui una bambina che potrebbe essere i… - 100Business_ : ma io perché devo guardare certe oscenità. mettiteli in casa, Barbara Durso e lascia stare ospedali !!! COLMO DAVVE… - Fabiop66 : @barbarab1974 Buonasera Barbara. Mi chiamo Fabio e faccio parte dei 300 della resistenza. Mi scuso se ti scrivo in… - gib_barbara : @dottorbarbieri Da vergogna! Desse le dimissioni e se ne stia a casa! Un po' di serietà che cappero! -