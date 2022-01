La battaglia di Luchè

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Con un post “sfogo”,ha annunciato qualche settimana fa, di essere tornato, di essere pronto. Dove Volano Le Aquile sarà il terzo disco dell’ex membro dei Co’Sang, il terzo disco “dopo il successo”. Malammore, Potere e DVLA. Ma perché ha senso fare questa divisione? Perché per Luca Imprudente quel successo non è stato solo rosa e fiori. A tutte le persone che mi chiedono del disco e che stanno aspettando ormai da 3 anni, posso finalmente svelare che oltre alla mia ossessione da perfezionista, oltre il covid, ci sono anche dei motivi legati a come funziona quest’industria che hanno fatto sì che il mio disco subisse dei ritardi. Ho sempre tenuto tutto questo per me, in primis perché sono una persona pulita e poi perché raramente metto in piazza i miei problemi. Ma dopo essere stato chiamato traditore pubblicamente, dopo essere stato trattato come uno dei tanti ...