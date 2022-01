Koulibaly è tornato in campo | novanta minuti nel pareggio tra Senegal e Malawi

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il deludentetraè il teatro del ritorno indi Kalidou. Il centrale del Napoli, che non giocava una partita da Sassuolo-Napoli del 1 dicembre, ha fatto – dopo essere guarito dal Covid – il suo esordio in Coppa d’Africa. Subitoper lui, prestazione solida. Ilha vinto il girone B e ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale. In realtà più per demeriti degli altri che per meriti propri. Finora, i Leoni della Teranga hanno segnato un solo gol nella competizione, peraltro su calcio di rigore al 97?. Gol di Mané. Per il resto, la grande favorita si è limitata a due pareggi, due zero a zero. Che gli sono valsi i 5 punti necessari a proseguire il cammino in Camerun. L'articolo ...