Katia Ricciarelli sparla Delia Duran e Kabir “sentenzia”: “Alex ama Soleil e viceversa” – VIDEO (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ieri sera, Durante il compleanno di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip, proprio la ex moglie di Pippo Baudo, invece di pensare ai festeggiamenti, ha sparlato Delia Duran con Kabir Bedi, per via del suo cambio di atteggiamento a distanza di poche ore. Katia Ricciarelli sparla Delia Duran: “Ieri piangeva ed oggi è passato tutto!”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ieri sera,te il compleanno dial Grande Fratello Vip, proprio la ex moglie di Pippo Baudo, invece di pensare ai festeggiamenti, hatoconBedi, per via del suo cambio di atteggiamento a distanza di poche ore.: “Ieri piangeva ed oggi è passato tutto!”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

