Kate Middleton | sorpresa con il trucco blu | tanto amato da Diana

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)sconfigge il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, con un Blue Wednesday. Oggi, la Duchessa di Cambridge ha mostrato il primo make up del 2022. Durante la sua prima uscita pubblica (a): insieme al marito William al Foundling Museum di Londra. Un’occasione speciale per. Il Museo conserva la storia del Foundling Hospital, la prima charity dedicata ai bambini abbandonati. Un tema caro alla Duchessa: solidarietà e storia dell’arte (le sue grandi passioni). Per questo, probabilmente, ha scelto un make up così speciale.: il primo make up del 2022 è blu Un tocco di colore. Ecco quello che ci voleva. E, ex studentessa di storia dell’arte a Firenze, questo lo sa bene. ...

..., è sua la dieta Royal più ricercata. Batte Meghan Markle e la regina Elisabetta › Il royal look del giorno. I cappotti delle principesse per i 50 anni di regno di Margherita di ..."Catherine", nome all'anagrafe di, è stata citata nel discorso di Natale di Elisabetta II confermando quel che dal 2011 - quando entrò nella Firm dei Windsor sposando William - la ...Per i suoi 18 anni la futura regina di Norvegia ha ricevuto un ufficio a Palazzo Reale, dove sono state scattate le sue nuove foto ufficiali. Con un look che ricorda tanto la duchessa di Cambridge ...Il primo make up del 2022 della Duchessa di Cambridge è uno smokey eyes tra il nero e il blu. In tinta con la sua giacca. Un segreto omaggio per Lady D ...