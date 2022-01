Katarina spera che Delia si liberi di Alex Belli | “Non è amore | è una malattia”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) IN questa sesta, e pessima edizione del Grande Fratello VIP, c’è una sorta di format nel format e lo ha creato. In un certo senso potremmo dire che è stato davvero geniale, visto che in tutti i programmi di Canale 5 si parla di lui, della sua famiglia. Lo fanno le sue ex, lo fanno le persone coinvolte direttamente. Ma a questo punto chiudiamo nella casa, Soleil,Duran e visto che ci siamo anche Mila Suarez e tutte le donne con cui ilha tradito le compagne ufficiali. Sarebbe davvero interessante come esperimento sociale…Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri, è tornata a parlare in tv del suo ex ancheRaniakova che da anni continua a ribadire le sue tesi. E molti le hanno sempre creduto, oggi, alla luce di quello che ...