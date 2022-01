Katarina Raniakova contro Alex Belli | “Sapevo da mesi che avrebbe puntato Soleil”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo aver parlato dei tradimenti subiti dae dei rumor sulla coppia aperta con Delia Duran, ieriè stata a Pomeriggio 5 a commentare le ultime novità. L’ex moglie del Man ha detto la sua sullo sfogo della Duran, che al GF Vip ha lasciato. “Sono ancora la vera moglie, per poco, tra qualche giorno verrà ufficializzato il divorzio. Io sono fuori da questo incubo quindi rido tanto. Lei sta crollando, ha fatto bene che ha detto di lasciarlo. Delia è molto sofferente, sta male e presto finirà la loro storia. Per la Duran spero che smetta di concentrarsi su di lui e che pensi di più a sé stessa. Mi auguro anche che rimanga il più lungo possibile all’interno della casa del GF Vip. Potrà ritrovare la lucidità solo smettendo di pensare a lui. Mentre lei piange, ...

Advertising

Lucignolo1973 : Queste 3 donne devono fare entrare sarebbe il ?? -Katarina Raniakova ex moglie nel 2013, divorzio nel 2017. - Cristi… - CodispotiMiriam : RT @crocchetta7: Katarina Raniakova giustamente svelando la vera natura del Belli e se la ride pure. La amo #pomeriggio5 #gfvip #solex - Saramarasaa : RT @CodispotiMiriam: Che brava Katarina Raniakova sta facendo una fotografia perfetta di quel viscidazzodi Alex ??????????#gfvip - CodispotiMiriam : Che brava Katarina Raniakova sta facendo una fotografia perfetta di quel viscidazzodi Alex ??????????#gfvip - sake_road : RT @crocchetta7: Katarina Raniakova giustamente svelando la vera natura del Belli e se la ride pure. La amo #pomeriggio5 #gfvip #solex -

Ultime Notizie dalla rete : Katarina Raniakova

, ex moglie di Alex Belli , ospite di Pomeriggio 5 , ha svelato cosa ne pensa della relazione con Delia Duran dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ....In studio a Pomeriggio Cinque c'era anche l'ex moglie di Alex Belli,, la quale ha lanciato un avvertimento a Delia Duran , che proprio oggi ha avuto un crollo emotivo nella casa ...Alex Belli, la sua ex moglie a Pomeriggio Cinque avverte Delia Duran: "Non è amore, lascialo” E' terminata giusto poco fa una nuova puntata di Pomeriggio ...PERSONAGGI. Katarina Raniakova, prima moglie di Alex Belli: "Delia Duran sta soffrendo" Ospite in studio a Pomeriggio Cinque nella puntata di martedì 18 gennaio parla la modella ...