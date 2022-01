Kaio Jorge lascia la Juventus? Allegri lo scarica: i piani per il futuro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Contro la Sampdoria è stato schierato solo a dieci minuti dalla fine; il futuro di Kaio Jorge sembra sempre più lontano dalla Juventus. Una serata senza troppi problemi; la Juventus ha regolato la Sampdoria nell’ottavo di coppa Italia dominando la partita dall’inizio alla fine. Una prova convincente da parte dei bianconeri nonostante i blucerchiati non siano mai stati realmente in grado di mettere in difficoltà i bianconeri. Sono tante le note positive che Allegri si porta a casa dalla notte dello Stadium: la prestazione di Rugani, il gol di Morata, l’ingresso di Aké e la prova di Dybala che sta dimostrando di meritarsi il rinnovo di contratto. Aspetti sicuramente importanti per il futuro; il match di coppa, però, ha anche confermato le difficoltà che sta riscontrando ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Contro la Sampdoria è stato schierato solo a dieci minuti dalla fine; ildisembra sempre più lontano dalla. Una serata senza troppi problemi; laha regolato la Sampdoria nell’ottavo di coppa Italia dominando la partita dall’inizio alla fine. Una prova convincente da parte dei bianconeri nonostante i blucerchiati non siano mai stati realmente in grado di mettere in difficoltà i bianconeri. Sono tante le note positive chesi porta a casa dalla notte dello Stadium: la prestazione di Rugani, il gol di Morata, l’ingresso di Aké e la prova di Dybala che sta dimostrando di meritarsi il rinnovo di contratto. Aspetti sicuramente importanti per il; il match di coppa, però, ha anche confermato le difficoltà che sta riscontrando ...

romeoagresti : Qualche indicazione sulla formazione provata da #Allegri alla vigilia di #JuveSamp ?????? ?? De Winter-Rugani ?? Pel… - GiovaAlbanese : #Bernardeschi non convocato: a riposo per precauzione in vista di domenica per un lieve fastidio muscolare. La… - forumJuventus : ?? Quinto cambio per la Juve OUT Morata IN Kaio Jorge #juvesamp 4-1 - CrescenteCarlo : @F1N1no Si è persa una buona occasione per vedere Kaio Jorge accanto a Morata, al posto di Kulusevsky - PievevecchiaJ : Kaio Jorge è una pippa, spero di sbagliarmi ma raramente succede. -