Juventus | il giovane attaccante è già idolo dei tifosi | i commenti

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Diciotto minuti per entrare nel cuore dei; è quello che è successo aldelladopo la prova di ieri sera. Getty ImagesLa, nella serata di ieri, non ha avuto nessun problema a regolare la Sampdoria; quattro a uno negli ottavi di coppa Italia e passaggio del turno dove i bianconeri affronteranno la vincente di Sassuolo Cagliari. Prova convincente quella fornita dai ragazzi di Allegri contro una squadra, la Sampdoria, non nel miglior momento stagionale. Ora il Milan, prima della sosta, con l’obiettivo di portarsi a meno quattro dai rossoneri. Tornando alla gara di coppa, il tecnico bianconero può essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, in particolar modo dell’ingresso di Aké. Taylor Mega come mamma l’ha fatta: il seno le sfugge dalle mani ...