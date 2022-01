Juventus, il Barcellona torna alla carica per Dybala: i blaugrana sulla Joya ma non solo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Barcellona avrebbe messo nel mirino due calciatori della Juventus: trattasi di Dybala e Bernardeschi Secondo indiscrezioni rilanciate dal Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo nel mirino due calciatori attualmente in scadenza di contratto con la Juventus. Si tratta di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, entrambi con l’accordo che giungerà al termine a fine giugno. Il club blaugrana avrebbe puntato i due per portarli a fine stagione alla corte di Xavi. In caso di rottura definitiva, è pronto l’assalto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE sulla Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilavrebbe messo nel mirino due calciatori della: trattasi die Bernardeschi Secondo indiscrezioni rilanciate dal Mundo Deportivo, ilavrebbe messo nel mirino due calciatori attualmente in scadenza di contratto con la. Si tratta di Pauloe Federico Bernardeschi, entrambi con l’accordo che giungerà al termine a fine giugno. Il clubavrebbe puntato i due per portarli a fine stagionecorte di Xavi. In caso di rottura definitiva, è pronto l’assalto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIESUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

