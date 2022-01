Juventus | goduria assoluta | è successo il 19 gennaio 1997

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laha sempre avuto precedenti favorevoli con le proprie rivali, ma quello del 19è stato molto gradito. Il 19apparentemente è una data come tante altre da segnare nel calendario, ma come spesso accade il calcio è capace di regalare dei corsi e ricorsi storici incredibili. Capita infatti che ritornando indietro nel tempo ci si accorga come laabbia già giocato in passato in questa data contro una rivale dal grande prestigio e soprattutto contro un allenatore che non è mai riuscito a legarsi pienamente con il popolo bianconero. Zdenek Zeman si è sempre scagliato contro a Juve e contro tutto ciò che poteva rappresentare, soprattutto con diverse insinuazioni estremamente pesanti per quanto riguardava il doping. Dopo gli anni d’oro nel Foggia il tecnico boemo, ...