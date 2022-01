John Malkovich a Venezia senza il Super Green Pass: l’hotel Danieli si rifiuta di dargli la camera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Niente suite esclusiva con vista sul Canal Grande per John Malkovic. L’attore star di Hollywood si è infatti visto rifiutare l’accesso alla sua camera dall’hotel Danieli di Venezia perché sprovvisto di Super Green Pass. Con l’ultimo provvedimento del governo Draghi, il cosiddetto “decreto Omicron” del 31 dicembre 2021, infatti, è obbligatorio essere in possesso del certificato verde rafforzato (quello che si ottiene con il vaccino o la guarigione) per poter soggiornare in hotel. E, ovviamente, la legge non fa sconti a nessuno, neanche se sei una star del cinema. Ecco quindi che la produzione ha dovuto cercare in fretta e furia una sistemazione alternativa per Malkovic, perché non solo il Danieli, ma nessun hotel lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Niente suite esclusiva con vista sul Canal Grande perMalkovic. L’attore star di Hollywood si è infatti vistore l’accesso alla suadaldiperché sprovvisto di. Con l’ultimo provvedimento del governo Draghi, il cosiddetto “decreto Omicron” del 31 dicembre 2021, infatti, è obbligatorio essere in possesso del certificato verde rafforzato (quello che si ottiene con il vaccino o la guarigione) per poter soggiornare in hotel. E, ovviamente, la legge non fa sconti a nessuno, neanche se sei una star del cinema. Ecco quindi che la produzione ha dovuto cercare in fretta e furia una sistemazione alternativa per Malkovic, perché non solo il, ma nessun hotel lo ...

