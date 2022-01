Jason Momoa e Lisa Bonet si lasciano dopo 16 anni: “C’entra il vaccino anti-Covid, lei è una complottista” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “L’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere”. Così, via social, il 13 gennaio Jason Momoa (42) e Lisa Bonet (54) hanno comunicato la fine della loro relazione. Il post – cancellato nelle ore successive – recitava: “Abbiamo tutti sentito la stretta e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione. È in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione; emozioni e crescita dai cambiamenti epocali che si stanno verificando. E così condividiamo le notizie della nostra famiglia, cioè che stiamo divorziando“. E ancora: “Condividiamo questo non perché pensiamo che sia interessante. Ma così, mentre viviamo le nostre vite, possiamo farlo con dignità e onestà”. Quindi, dopo 16 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “L’amore tra di noi continua, evolvendo in modi in cui desidera essere conosciuto e vissuto. Ci liberiamo a vicenda per essere chi stiamo imparando a essere”. Così, via social, il 13 gennaio(42) e(54) hanno comunicato la fine della loro relazione. Il post – cancellato nelle ore successive – recitava: “Abbiamo tutti sentito la stretta e i cambiamenti di questi tempi di trasformazione. È in corso una rivoluzione e la nostra famiglia non fa eccezione; emozioni e crescita dai cambiamenti epocali che si stanno verificando. E così condividiamo le notizie della nostra famiglia, cioè che stiamo divorziando“. E ancora: “Condividiamo questo non perché pensiamo che sia interessante. Ma così, mentre viviamo le nostre vite, possiamo farlo con dignità e onestà”. Quindi,16 ...

