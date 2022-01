Jason Momoa e Lisa Bonet | le ragioni del divorzio secondo una fonte vicina alla coppia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Unaavrebbe rivelato leche hanno portato laale,delle indiscrezioni, il vaccino potrebbe aver giocato un ruolo importante. La rottura diè stata uno shock per i fan, ma unaha riferitorivista People che la decisione di separarsi non è avvenuta improvvisamente, a differenza di quello che molti pensano, e che ledelsarebbero molteplici. Laha annunciato la separazione la scorsa settimana dopo quasi 17 anni insieme e cinque anni di ...

Se è vero che Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati perché lei è una n0vax complottista hanno fatto più che ben… - nodangerinsoul_ : Ma in che senso Jason Momoa e Lisa Bonet si sono lasciati per colpa delle idee sul vaccino contrastanti? ??

e Lisa Bonet, cosa c'è dietro il divorzio vip: Hollywood sconvoltae Lisa Bonet, la rottura anche per il (non) vaccino anti - Covid Secondo le indiscrezioni, la star de I Robinson sarebbe una convinta no - vax. Posizione che avrebbe alimentato lo scontro ...Jason Momoa e Lisa Bonet si sono detti addio dopo 16 anni insieme e per farlo hanno postato un messaggio social condiviso. “Il nostro matrimonio è finito. Lo condividiamo non perché sia degno di nota ...Una fonte vicina a Jason Momoa e Lisa Bonet avrebbe rivelato le ragioni che hanno portato la coppia al divorzio e, secondo delle indiscrezioni, il vaccino potrebbe aver giocato un ruolo importante. La ...