Italia's Got Talent 2022: da stasera su Sky Uno al via la nuova edizione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Italia's Got Talent 2022 apre i battenti stasera su Sky Uno alle 21:15 con tante novità, prima fra tutte l'arrivo in giuria di Elio. Da stasera su Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - si apre la caccia ai migliori Talenti del nostro Paese con Italia's Got Talent 2022, la nuova edizione del grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky. In giuria esordisce Elio, amatissimo personaggio al quale il fiuto per il Talento di sicuro non manca. Al tavolo dei giurati Elio affianca i confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano (che ha parlato in termini entusiasti di Elio anche nella nostra intervista). Alla conduzione, per il sesto anno ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022)'s Gotapre i battentisu Sky Uno alle 21:15 con tante novità, prima fra tutte l'arrivo in giuria di Elio. Dasu Sky Uno alle 21:15 - e in streaming su NOW - si apre la caccia ai migliorii del nostro Paese con's Got, ladel grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky. In giuria esordisce Elio, amatissimo personaggio al quale il fiuto per ilo di sicuro non manca. Al tavolo dei giurati Elio affianca i confermatissimi Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano (che ha parlato in termini entusiasti di Elio anche nella nostra intervista). Alla conduzione, per il sesto anno ...

Advertising

SkyTG24 : Stasera Italia's Got Talent 2022, al via la nuova stagione con Elio in giuria - tvblogit : Le dichiarazioni di Elio, new entry di quest’anno, e Mara Maionchi a TvBlog per la nuova edizione di Italia’s Got T… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Al grande show #IGT per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky, arriva #Elio al fianco dei confermati #FrankMatano,… - zazoomblog : Italia’s Got Talent 2022 Frank Matano: “Elio è stato un’aggiunta preziosa al tavolo dei giudici” - #Italia’s… - gabriellazavi : Tavolo romantico e petali di rosa in love boat, bene Stasera niente Italia 's Got Talent su Sky ma pop corn divano,… -