Italian Sportrait Awards: Marcell Jacobs e Irma Testa tra i candidati al premio 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – Già 10 gli anni del premio annuale che omaggia i campioni Italiani e i loro successi nel mondo. l'Italian Sportrait Awards si veste dell'anno 2022 e della stagione vincente dell'Italia nel 2021 per puntare ad altri podi e eventi importanti. Sono state presentate le nuove nomination odierne, che vedono gareggiare tra le varie categorie partecipanti gli azzurri gloriosi olimpici, paralimpici, mondiali ed europei. Una sfilata di stelle, come la stella in cima al trofeo bronzeo che andrà ai migliori. Scelti da una prestigiosa giuria e che saranno portati alla vittoria dalle persone che li hanno seguiti e acclamati. Si può votare sul sito del premio www.ItalianSportraitAwards.it e lasciare la propria preferenza fino ...

