Italia in zona rossa da lunedì 24. Ecco quali Regioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) In Italia la corsa del virus non accenna a placarsi. Nel bollettino di ieri, domenica 16 gennaio, sono stati registrati 149.512 nuovi casi di Covid-19 (sul dato influisce il week end). Mentre le vittime sono state 248. In Italia, sono dunque superati i 2,5 milioni di attualmente positivi. Secondo i dati del ministero della Salute i contagiati al momento sono 2.548.857, con un incremento nelle 24 ore precedenti di 78.010. Non è tutto. Il tasso di positività è pari al 16,1%, in aumento rispetto al giorno precedente (quando era al 14,8%). In crescita anche i ricoveri nei reparti ordinari (+18.719,349) e le terapie intensive (+1.691,14). E proprio in seguito all’impennata di ricoveri, da oggi 17 gennaio la Valle d’Aosta passa in zona arancione. Si tratta del primo passaggio nella fascia di rischio moderato in questa quarta ondata. Ma ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Inla corsa del virus non accenna a placarsi. Nel bollettino di ieri, domenica 16 gennaio, sono stati registrati 149.512 nuovi casi di Covid-19 (sul dato influisce il week end). Mentre le vittime sono state 248. In, sono dunque superati i 2,5 milioni di attualmente positivi. Secondo i dati del ministero della Salute i contagiati al momento sono 2.548.857, con un incremento nelle 24 ore precedenti di 78.010. Non è tutto. Il tasso di positività è pari al 16,1%, in aumento rispetto al giorno precedente (quando era al 14,8%). In crescita anche i ricoveri nei reparti ordinari (+18.719,349) e le terapie intensive (+1.691,14). E proprio in seguito all’impennata di ricoveri, da oggi 17 gennaio la Valle d’Aosta passa inarancione. Si tratta del primo passaggio nella fascia di rischio moderato in questa quarta ondata. Ma ...

Advertising

DSantanche : #Milano è ormai diventata zona franca soprattutto per un certo tipo di criminalità: il fondamentalismo islamico. Si… - AdrianaSpappa : #Abrignani (CTS) è un disco rotto: 'se fossimo tutti vaccinati, tutta l'Italia sarebbe in zona bianca' ??????? Se m… - Tigrayw80970981 : RT @VoiceTigray2021: Almeno 108 civili sono stati uccisi in una serie di attacchi aerei in Tigray nello scorso mese. L'Italia deve permette… - CiccioLupis : RT @DavPoggi: Continua il #fallimento Italia … saga a puntate !!! Zona rossa in Valle d’Aosta? «Un disastro per il turismo, in fumo il 70-8… - gatasch : RT @Densepistrophei: @rosaroccaforte @luddynski @Corriere Nella mia zona - Lago di Como - migliaia di persone dipendono, da anni, dai sudde… -