Italia in preghiera, 19 gennaio 2022: scopriamo dove e quando sarà trasmessa la diretta TV (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ecco tutte le info sull’importante iniziativa con la diretta settimanale della recita del Santo Rosario. Un momento di preghiera che unisce l’Italia intera e che si innalza, unanime, a Maria. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo di prova. Il Rosario da Novara Questa sera L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ecco tutte le info sull’importante iniziativa con lasettimanale della recita del Santo Rosario. Un momento diche unisce l’intera e che si innalza, unanime, a Maria. L’atteso momento che è nato dal desiderio di unirsi e invocare l’intercessione della Madonna in questo tempo di prova. Il Rosario da Novara Questa sera L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

daniele19921 : RT @sabrinavincenz5: @MauroLeonardi3 Per i miei amici malati che si affidano alla mia preghiera e per i miei cari defunti, per chi soffre n… - nicoferlav : @Pontifex_it E magari aggiungiamo anche una preghiera per chi perde il lavoro in Italia e in Vaticano... - sabrinavincenz5 : @MauroLeonardi3 Per i miei amici malati che si affidano alla mia preghiera e per i miei cari defunti, per chi soffr… - OpusDei_Italia : Per cominciare l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani.?? #UnitàdeiCristiani - notiziedabruzzo : Associazione Italia-Israele di Pescara: preghiamo per l’Unità dei Cristiani (18-25 gennaio settimana di preghiera). -