Italia-Finlandia calcio a 5 in tv: data, orario e diretta streaming Europei 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prendono ufficialmente il via gli Europei 2022 di calcio a 5. Gli azzurri di Massimiliano Bellarte saranno impegnati all’esordio contro la Finlandia per andare subito a caccia di punti importanti per la classifica del gruppo B, che comprende anche Slovenia e Kazakistan. Appuntamento al Martini Plaza di Groningen, alle ore 20.30 di giovedì 20 gennaio. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Raisport HD (canale 57) e in diretta streaming su Rai Play. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prendono ufficialmente il via glidia 5. Gli azzurri di Massimiliano Bellarte saranno impegnati all’esordio contro laper andare subito a caccia di punti importanti per la classifica del gruppo B, che comprende anche Slovenia e Kazakistan. Appuntamento al Martini Plaza di Groningen, alle ore 20.30 di giovedì 20 gennaio. La sfida sarà trasmessa intv su Raisport HD (canale 57) e insu Rai Play. SportFace.

Advertising

alexandercaper1 : Ma questa norma va bene per la Finlandia , non per l’Italia - OnlineAletheia : Il Giorno della Memoria dell’Orchestra Multietnica di Arezzo tra Italia, Finlandia e Russia - leharileiluccia : @HoaraBorselli Ma anche in Italia sono in calo. Da finlandese posso dirti che appunto in Finlandia le restrizioni l… - 13costasimone : 13/Dove seguirli? L'Italia sicuro su RaiSport, in diretta. Giovedì alle 20:30 esordio contro la Finlandia. Le altre… - giagnoni_luca : RT @Nonsoloambiente: La classifica mostra i Paesi europei che, fino ad ora, hanno raggiunto il maggior livello di sostenibilità e mette ai… -