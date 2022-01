Ita, Air France-Klm: “da avvio nuova compagnia impegnati a rafforzare rapporti” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Dall’inizio delle sue operazioni, Air France – Klm, Delta e Virgin Atlantic si sono impegnati a rafforzare i loro rapporto con Ita Airways”. Ad affermarlo all’Adnkronos è un portavoce del gruppo franco-olandese che non si sbilancia su eventuali trattative in corso con la compagnia italiana. Ita Airways è alla ricerca del partner industriale e a inizio febbraio è intenzionata ad aprire una ‘data room’ per dare accesso alle compagnie interessate a entrare nel capitale della nuova compagnia aerea italiana ai numeri e agli asset di Ita. Una tappa, questa, iniziale in vista delle trattative che dovrebbero svolgersi in primavera e che si dovrebbero concludere entro il 30 giugno 2022. Da Parigi ricordano la firma degli accordi di codeshare che collega i network delle tre compagnie aree ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Dall’inizio delle sue operazioni, Air– Klm, Delta e Virgin Atlantic si sonoi loro rapporto con Ita Airways”. Ad affermarlo all’Adnkronos è un portavoce del gruppo franco-olandese che non si sbilancia su eventuali trattative in corso con laitaliana. Ita Airways è alla ricerca del partner industriale e a inizio febbraio è intenzionata ad aprire una ‘data room’ per dare accesso alle compagnie interessate a entrare nel capitale dellaaerea italiana ai numeri e agli asset di Ita. Una tappa, questa, iniziale in vista delle trattative che dovrebbero svolgersi in primavera e che si dovrebbero concludere entro il 30 giugno 2022. Da Parigi ricordano la firma degli accordi di codeshare che collega i network delle tre compagnie aree ...

Advertising

fisco24_info : Ita, Air France-Klm: 'da avvio nuova compagnia impegnati a rafforzare rapporti': 'Dall'inizio delle sue operazioni,… - BomberIgli : Secondo voi, quale è l'età media degli aerei che volano per le grandi compagnie aeree? Air France, Alitalia/ITA, Lu… - italiavola : Elbers – Air France / KLM : se ITA Airways e’ stata la goccia a far traboccare il vaso…. - newsfinanza : Ita Airways, a febbraio le trattative per l’alleanza: Air France davanti a Lufthansa - infoiteconomia : Ita Airways, a febbraio via alle trattative per l’alleanza: ora è in pole Air France -