(Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha demolito ladi una famiglia palestinese, gli Salhya, a Gerusalemme Est nel quartiere di Sheikh Jarrah, zona al centro nella primavera 2021 di grandi proteste proprio per la campagna di ...

ParliamoDiNews : Israele demolisce casa di palestinesi simbolo lotta anti sfratto – Libero Quotidiano #israele #demolisce… - angela_massi : RT @Faith49020149: israele pratica attivamente pulizia etnica e genocidio del popolo Palestinese ogni giorno. A #Gaza li ha rinchiusi in u… - delluccimarco1 : Gerusalemme Est, Israele demolisce la casa di una famiglia palestinese - Faith49020149 : israele pratica attivamente pulizia etnica e genocidio del popolo Palestinese ogni giorno. A #Gaza li ha rinchiusi… - Cassuto3Cassuto : Israele demolisce le case dei palestinesi , senza nessun rispetto verso le leggi internazionali. -

Perquelle terre appartengono agli ebrei e non alle famiglie palestinesi che si sono rifugiate qui nel 1948, anno della guerra arabo - israeliana, ricordata dal mondo arabo come Nakba, la ...La polizia israeliana, questa mattina presto, ha demolito l'abitazione di una famiglia palestinese nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme Est. La motivazione " si legge in un comunicato stampa ...Mercoledì, 19 gennaio 2022 Home > aiTv > Israele demolisce casa di palestinesi simbolo lotta anti sfratto Milano, 19 gen. (askanews) - Israele ha demolito la casa di una famiglia palestinese, gli Salh ...La polizia israeliana ha sfrattato una famiglia palestinese dalla propria casa nel quartiere di Sheikh Jarrah a Gerusalemme est, ponendo fine a una lunga disputa che aveva suscitato proteste a livello ...