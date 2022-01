Irama con un trailer intenso e cinematografico annuncia l’uscita dell’album

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il 25 febbraio sarà fuori “IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE”, nuovo album diper Warner Music e con la direzione artistica di Shablo. L’artistasui social l’luscita, che è in pre order dal 19 gennaio (https://amzn.to/3nDQ2Gp) con un(https://www.instagram.com/tv/CY31D9cBVmK/?utm medium=copy link). Il primo singolo “OVUNQUE SARAI”, scritto dallo stesso artista e con la produzione di Giulio Nenna in collaborazione con Shablo & Faraone sarà in gara al Festival di Sanremo 2022.torna al Festival dopo che l’anno scorso era stato costretto a partecipare solo con un video delle prove a causa della quarantena, dopo un caso di positività nel suo staff. Nonostante l’impossibilità di esibirsi con una ...

Advertising

361_magazine : - SoloGoodVibes_ : Se Irama e Rkomi avessero partecipato a Sanremo insieme con Luna piena avrei risparmiato un sacco di Baudi comunque - zazoomblog : Irama: a Sanremo con “Ovunque sarai” - #Irama: #Sanremo #“Ovunque #sarai” - maricaslm : pensate se poi se ne esce con qualche evento online e mi toccherà riordinarlo ma ovviamente ho subito preordinato q… - Bott93 : @FredMosby_ @inarteziogio Quando ho messo il risultato mi sono chiesto se fosse un indizio troppo evidente, ma poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Irama con

...lo scorso anno a(per questo il conduttore ha suggerito ai cantanti in gara di presentarsi vestiti bene e truccati anche in prova). Sul fronte show, restano di limare gli ultimi ospiti,il ...è in garail singolo " Ovunque Sarai ", che ha scritto lui stesso e che vede la produzione di Giulio Nenna in collaborazioneShablo & Faraone. A proposito del suo brano di Sanremo, l'...Il 25 febbraio sarà fuori “IL GIORNO IN CUI HO SMESSO DI PENSARE”, nuovo album di IRAMA per Warner Music e con la direzione artistica di Shablo.Dal primo febbraio, vedremo Irama in gara al Festival di Sanremo 2022 e poco dopo uscirà il suo nuovo album! Si intitola "Il Giorno in cui Ho Smesso di Pensare" e uscirà il 25 febbraio per Warner Musi ...