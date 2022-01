iPhone 13 delude | è ufficiale | la Apple ha disabilitato la funzione

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)13le aspettative, arriva anche la confermada parte di. Questamolto richiesta è stata disabilitata. Brutte notizie per gli utenti della Mela. Laha confermato di averuna particolare, molto richiesta soprattutto durante una telefonata. Non si tratta di un bug, ma di una decisione della casa madre che ha prodotto lo smartphone top di gamma. (Getty Images)Gli13 non hanno ladi cancellazione del rumore durante le telefonate. Fino al precedente modello si trovava l’apposita voce nelle impostazioni di accessibilità: il microfono frontale è regolarmente presente, a livello hardware non c’è alcuna differenza da questo ...

Ultime Notizie dalla rete : iPhone delude

Vesuvius.it

... a fine articolo potrete imbattervi in un benchmark della batteria,c on il contributo in questione che a conti fatti ci mostra i risultati in vari contesti di utilizzo , spaziando tra gliSE ...CROLLA STM, ANCORA RIFLETTORI SU TELECOM Tiene banco anche a Milano il crollo dei tecnologici in scia al rallentamento della domanda dell'segnalato da Bloomberg. Stm, che destina un 24% circa ...Le dichiarazioni di Young arrivano in risposta a precedenti indiscrezioni che ipotizzavano l'arrivo del ProMotion su tutta la gamma di iPhone 14. Nel suo tweet Young affrena che Apple avrebbe individu ...E’ molto difficile, quasi impossibile, che la prossima linea di iPhone abbia il sensore per la scansione del volto al di sotto dello schermo: tale cambiamento, inizialmente previsto per iPhone 14 Pro, ...