IPCEI Salute | Häusermann Egualia | «Soddisfazione per l' iniziativa del MISE che punta al rafforzamento dell' autonomia nazionale ed europea»

(Roma, 19 gennaio 2022 ) - Le aziende dei farmaci fuori brevetto pronte a presentare progetti per la produzione di farmaci essenziali per riequilibrare la dipendenza dall'estero Roma, 19 gennaio 2022 – «Esprimiamo apprezzamento e Soddisfazione per l'avvio da parte del Ministero per lo Sviluppo delle procedute relative all'IPCEI Salute, progetto che mira a realizzare l'autonomia industriale in questo settore strategico, assicurando all'Italia e all'Unione europea una filiera integrata tra le imprese capace di sviluppare e produrre farmaci, vaccini, terapie e dispositivi medici necessari a prevenire e contrastare crisi sanitarie come il Covid-19 o malattie che necessitano di nuove cure». Ad esprimere il plauso per l'iniziativa del dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti ...

