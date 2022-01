Invasione dalla Bielorussia, mediazione turca. Evoluzioni sul dossier Ucraina (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cercando spazio sui più indecisi alleati europei, coinvolta in modo diretto con le forniture militari (droni) a Kiev, mossa da un accordo di cooperazione difensiva, speranzosa di dimostrarsi operativa e produttiva agli occhi di Washington (per ricevere un vantaggio tra i partner in ottica pragmatica) e non da meno interessata a diffondere le proprie capacità politiche diplomatiche secondo l’Ankara Consesus erdoganiano, la Turchia si è offerta di mediare tra Russia e Ucraina. “Grazie, ma no grazie” è la risposta da Mosca, niente tavolo negoziale ma è ben accetto, “lodabile”, ogni sforzo per riportare l’Ucraina al rispetto degli Accordi di Minsk, dicono i russi, che sono i primi a non aver mai voluto implementare quegli accordi. È una delle Evoluzioni più interessanti della crisi in diretta al confine ucraino, dove da settimane la Russia ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cercando spazio sui più indecisi alleati europei, coinvolta in modo diretto con le forniture militari (droni) a Kiev, mossa da un accordo di cooperazione difensiva, speranzosa di dimostrarsi operativa e produttiva agli occhi di Washington (per ricevere un vantaggio tra i partner in ottica pragmatica) e non da meno interessata a diffondere le proprie capacità politiche diplomatiche secondo l’Ankara Consesus erdoganiano, la Turchia si è offerta di mediare tra Russia e. “Grazie, ma no grazie” è la risposta da Mosca, niente tavolo negoziale ma è ben accetto, “lodabile”, ogni sforzo per riportare l’al rispetto degli Accordi di Minsk, dicono i russi, che sono i primi a non aver mai voluto implementare quegli accordi. È una dellepiù interessanti della crisi in diretta al confine ucraino, dove da settimane la Russia ...

Advertising

VanniniSilvio : @pidfdfdaa Però tutti dicono che Putin è un asso della strategia: sarà vero? Ad es. come ne esce dalla situazione d… - DGermy : @Sanfello @Svagaia Non dovrebbero essere opere della linea Cadorna? Per difendere il confine settentrionale da un p… - ventre_mario : @Mov5Stelle CONCORDO... MA USCIREMMO DALLA CRISI quando porteremmo le SPESE MILITARI A ZERO...e ci mettiamo seriame… - GabrieleIuvina1 : 8? Scenario invasione Ucraina. Le esportazioni di gas naturale dalla Russia all'Europa occidentale sarebbero molto… - marcantonio_88 : @cofante92 @EmaEuropeo Come potrebbero, nei fatti, difendersi da un'invasione (che non ci sarà) se sono privi di un… -