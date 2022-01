Inter Venezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Domnica 22 gennaio allo Stadio Meazza di Milano alle ore 18 andrà in scena, scontro della 23° giornata di Serie A. I nerazzurri sono costretti a vincere per consolidare sempre di più il primato, i lagunari invece con l’arrivo di Nani sperano almeno di limitare i danni. L’infatti, soprattutto in casa, si è dimostrata essere una macchina schiacciasassi, in grado di battere chiunque e con qualunque risultato. Motivo per cui Paolo Zanetti cercherà in tutti i modi di mettere una pezza allo strapotere nerazzurro. LeInzaghi opta per il suo classico 3-5-2. Rientrano pedine importanti che per il tecnico ex Lazio saranno fondamentali per far rifiatare l’o collettivo. Spazio ad Handanovic tra i pali, De Vrij, Bastoni e Skriniar in difesa. In ...