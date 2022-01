Inter, oggi in campo senza Brozovic: il croato fermo per squalifica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Marcelo Brozovic squalificato in Coppa Italia Nell’Inter che questa sera affronterà l’Empoli in Coppa Italia non ci sarà sicuramente Marcelo Brozovic che contro i toscani dovrà scontare un turno di squalifica. Come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per il numero 77 nerazzurro si tratta del primo stop dopo 28 partite consecutive da titolare. “La prima volta senza Brozovic. Dopo essere stato titolare per tutte le 28 gare stagionali, stasera contro l’Empoli il croato resterà a guardare. E Inzaghi non avrà nemmeno la tentazione dell’ultimo minuto, visto che è squalificato. Da un certo punto di vista, meglio così. Il centrocampista di Zagabria, infatti, ha un’energia quasi inesauribile, ma ogni tanto anche lui ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Marceloto in Coppa Italia Nell’che questa sera affronterà l’Empoli in Coppa Italia non ci sarà sicuramente Marceloche contro i toscani dovrà scontare un turno di. Come sottolinea l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per il numero 77 nerazzurro si tratta del primo stop dopo 28 partite consecutive da titolare. “La prima volta. Dopo essere stato titolare per tutte le 28 gare stagionali, stasera contro l’Empoli ilresterà a guardare. E Inzaghi non avrà nemmeno la tentazione dell’ultimo minuto, visto che èto. Da un certo punto di vista, meglio così. Il centrocampista di Zagabria, infatti, ha un’energia quasi inesauribile, ma ogni tanto anche lui ...

