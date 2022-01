Inter, il futuro di Pinamonti è lontano da Milano? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fin qui ottima la stagione di Andrea Pinamonti. Con la maglia dell’Empoli il centravanti di proprietà dell’Inter ha segnato sette gol in campionato. A giugno scadrà il prestito e l’ex Genoa e Frosinone tornerà a Milano. Quale sarà poi il suo futuro? Nonostante i buoni risultati ottenuti è molto probabile che l’Inter decida di venderlo per cercare di fare cassa e di liberarsi dell’ingaggio da 2 milioni di euro a stagione. Come riportato da calciomercato.com, un’altra possibilità potrebbe essere il suo inserimento come contropartita nell’acquisto di Gianluca Scamacca, obiettivo dei nerazzurri per quest’estate. Ci sono però diversi ostacoli a questa soluzione: primo la concorrenza della Juventus per il centravanti del Sassuolo, e secondo la volontà degli emiliani di puntare su Luca Moro, classe ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fin qui ottima la stagione di Andrea. Con la maglia dell’Empoli il centravanti di proprietà dell’ha segnato sette gol in campionato. A giugno scadrà il prestito e l’ex Genoa e Frosinone tornerà a. Quale sarà poi il suo? Nonostante i buoni risultati ottenuti è molto probabile che l’decida di venderlo per cercare di fare cassa e di liberarsi dell’ingaggio da 2 milioni di euro a stagione. Come riportato da calciomercato.com, un’altra possibilità potrebbe essere il suo inserimento come contropartita nell’acquisto di Gianluca Scamacca, obiettivo dei nerazzurri per quest’estate. Ci sono però diversi ostacoli a questa soluzione: primo la concorrenza della Juventus per il centravanti del Sassuolo, e secondo la volontà degli emiliani di puntare su Luca Moro, classe ...

