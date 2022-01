Inter | Gagliardini | «Siamo tutti importanti in rosa Stasera superiamo un grande ostacolo»

Advertising

Inter : ??? | GAGLIARDINI “Oggi abbiamo il primo ostacolo, una partita che sicuramente è impegnativa. Non sarà facile però… - Inter : ?? | PANCHINA 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Vecino, 10 Lautaro, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocch… - Inter : ?? | PANCHINA 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal,… - Mauro53932232 : @Inter @EASPORTSFIFA Gagliardini Vecino Da paura?????? - DaniloBatresi : RT @InterClub1908: #INTER (3-5-2): Radu; D'Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vecino, Vidal, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Correa. Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Gagliardini

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di- Empoli (fischio d'inizio ore 21).: Radu; D'Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal,, Vecino, Darmian; Correa, Lautaro. Empoli : Furlan; Fiamozzi, Viti, Romagnoli, Marchizza; Asllani, Stulac, Bandinelli; ...Commenta per primo A pochi minuti dall'ottavo di finale di Coppa Italia contro l'Empoli, il centrocampista dell'Robertoha presentato così la gara: 'Ci teniamo ad arrivare in fondo - ha raccontato a Sport Mediaset - questo è il primo ostacolo che abbiamo e dobbiamo affrontarlo nel migliore dei ...Inter-Empoli, le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): 97 Radu; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 8 Vecino, 36 Darmian; 10 Lautaro, 19 Correa. A disposizione ...Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset in vista del match di Coppa Italia contro l'Empoli: "Vogliamo arrivare fino in fondo a questa competizione ...