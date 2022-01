Inter-Empoli stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2021/2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’Inter di Simone Inzaghi ospita questa sera, alle ore 21, l’Empoli di Andreazzoli nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Nerazzurri reduci dal pareggio a reti bianche contro l’Atalanta in campionato, mentre i torscani sono a secco di vittorie da cinque giornate. La diretta televisiva sarà garantita in chiaro da canale 5 (canale 5 del digitale terrestre o 5005 di Sky), con live streaming disponibile tramite Mediaset Play. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights sulla sfida in questione. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’di Simone Inzaghi ospita questa sera, alle ore 21, l’di Andreazzoli nel match valido per gli ottavi di finale della. Nerazzurri reduci dal pareggio a reti bianche contro l’Atalanta in campionato, mentre i torscani sono a secco di vittorie da cinque giornate. Latelevisiva sarà garantita in chiaro da5 (5 del digitale terrestre o 5005 di Sky), con livedisponibile tramite Mediaset Play. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti, approfondimenti e highlights sulla sfida in questione. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO La squadra al lavoro per la sfida con l'Empoli ?? - sportface2016 : #CoppaItaliaFrecciarossa #InterEmpoli stasera in tv: orario, canale e diretta streaming - infoitsport : Coppa Italia – Inter-Empoli, l’1 vola basso: nerazzurri favoriti, ma la rete inviolata… - infoitsport : Probabili formazioni Inter Empoli/ Diretta tv: Brozovic out, Coppa Italia - arthurbarcelosz : Coppa Italia 21/22, Inter-Empoli -