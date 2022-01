Inter Empoli LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra Inter e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e Empoli si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Inter Empoli 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Inter Empoli 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, ilvalido per gli ottavi di Coppa Italia 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Meazza,si affrontano nelvalido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 21 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #CoppaItalia | La probabile formazione dell'@Inter di #Inzaghi in vista del match contro l'@EmpoliCalcio - Inter : ?? | ALLENAMENTO La squadra al lavoro per la sfida con l'Empoli ?? - glooit : Inter: a San Siro c'è l'Empoli, in Coppa via a turnover leggi su Gloo - ElTrattore : FORMAZIONI UFFICIALI INTER-EMPOLI - MhmmdRizkiR : RT @Inter_Extra: Prediksi Lineup INTER vs Empoli (Dimarzio) (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Ve… -