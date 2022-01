Inter-Empoli, formazioni ufficiali: Inzaghi punta su Correa, Damiani in panchina (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'Inter di Simone Inzaghi ospita l'Empoli di Aurelio Andreazzoli nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: le formazioni ufficiali della sfida Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'di Simoneospita l'di Aurelio Andreazzoli nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: ledella sfida

Advertising

DiMarzio : #CoppaItalia | La probabile formazione dell'@Inter di #Inzaghi in vista del match contro l'@EmpoliCalcio - FcInterNewsit : ?? L'Inter va a caccia della Coppa Italia. Turnover per mister Inzaghi in vista della sfida contro l'Empoli: ecco l'… - DiMarzio : #CoppaItalia | #InterEmpoli, le formazioni ufficiali - gilnar76 : Inter Empoli, i cori anti #Milan della Curva Nord – VIDEO #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - interliveit : #Marotta: “#Dybala? Quando un giocatore di questo valore va in scadenza, è normale che venga accostato a tanti club… -